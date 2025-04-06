В Воздушных силах объяснили, почему Украине стало сложнее сбивать 'Кинжалы' и баллистические ракеты

Россияне постоянно модернизируют свои ударные дроны типа "Шахед", которые уже изменили окрас и получили ряд усовершенствований. Также они улучшают свою баллистику.

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Кроме того, государство-агрессор меняет тактику применения своих средств воздушного поражения, учитывая слабые места в украинской ПВО. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Враг модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения, с осени 2022 года, уже видоизменился снаружи (черный цвет), он также получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации, это все уже подробно разбиралось. Так же враг модернизирует и баллистику", – подчеркнул он.

Изменяется и тактика применения врагом средств воздушного нападения. В частности, оккупанты учитывают тот факт, что сложнее всего для украинского ПВО сейчас сбивать баллистику.

"Тактика применения действительно может изменяться... Мы видим, что при появлении у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты. Сбитие "Кинжалов" было," Искандеров". Конечно, Украина этой информацией делится с западными партнерами, для того чтобы и там уже эту информацию брали и тоже модернизировали, делали более эффективным западное оружие. Это касается и систем Patriot и систем IRIS-T, NASAMS, SAMP/T. Каждый раз мы повторяем, что по баллистике работает эффективно именно Patriot. Хотелось бы нам, чтобы и NASAMS, и IRIS-T могли противодействовать баллистической угрозе. Но сейчас действительно только системы Patriot (сбивают баллистические ракеты. – Ред.)", – подчеркнул Игнатий.

По его словам, тенденция к росту применения баллистических ракет с одновременным уменьшением процента крылатых ракет во время ракетных ударов наблюдается с начала 2024 года.

Напомним, ранее Игнат рассказал, что во время комбинированной атаки утром 6 апреля силы ПВО смогли сбить лишь одну из шести баллистических ракет, остальные пять прилетели по Киевщине.

Всего минувшей ночью и утром Россия направила на Украину 132 средства воздушного нападения, в том числе 23 ракеты разных типов и 109 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО сбили 53 воздушных целей: 13 ракет и 40 ударных дронов. Еще 53 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Киев и Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина, Николаевщина.

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