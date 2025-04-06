Один FPV-дрон – минус четыре квадроцикла: воины Сил обороны нашли и уничтожили тайник техники врага в Торецке. Видео

Защитники Украины из сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции нанесли успешный удар по вражеской технике в Торецке Донецкой области. В результате попадания одного FPV-дрона удалось уничтожить сразу четыре квадроцикла.

Видео дня

Об этом 6 апреля рассказали в официальном Telegram-канале сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции. Также было опубликовано видео уничтожения российских квадроциклов, на которых оккупанты штурмуют украинские позиции.

В бригаде рассказали, что "хищники" нашли тайник техники врага в Торецке и превратили его в металлолом.

"Один FPV – минус четыре квадроцикла", – подытожили военные.

На опубликованных кадрах видно, как FPV-дрон украинских защитников залетает прямо через дверь в полуразрушенное здание.

Российские захватчики, очевидно, решили использовать ее в качестве "гаража" для своих квадроциклов.

После удара БПЛА вражеская техника была уничтожена, дым от взрыва был виден издалека.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР рассказали, как украинские разведчики провели дерзкий штурм в лесу на Харьковщине. Воинам Сил обороны в результате удалось выбить оккупантов с позиций, причинив им потери.

А воины 63-й бригады из автоматов сбили семь вражеских БПЛА и спасли САУ "Акация", выехав из-под обстрелов невредимыми. Один из первых сбитых дронов упал всего в 50 метрах от командира подразделения, однако бойцы не растерялись и продолжили вести огонь.

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