'Выносите барана!' В ГУР показали успешный штурм в лесу на Харьковщине. Видео

Украинские разведчики, среди которых и бойцы-иностранцы, провели дерзкий штурм российских позиций в лесу на Харьковщине. Тогда защитникам удалось выбить российские войска с позиций, нанеся им потери.

Видео дня

Это боевое задание воины выполнили осенью 2024 года и сейчас о нем могут узнать все украинцы. В Главном управлении разведки не рассказали много деталей, но показали видео операции по защите украинской земли и граждан.

"Осень 2024 года. Харьковская область. Боевое задание – выбить российских оккупантов с позиций в лесной местности. В деле – воины подразделения "Стугна", входящего в "Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что штурмовая группа защитников совершила успешные маневры, работала с гранатами и дымовыми шашками, чтобы выкурить российских захватчиков из их нор в лесу.

Как видно на кадрах, в ответ оккупанты пытались атаковать сбросами с дронов и ударами из миномета, однако им ничего не удалось.

Благодаря эффективным командам и действиям, украинские штурмовики-разведчики выбили врага из этой местности. Часть оккупантов была ликвидирована прямо в норах.

"Финал – вынос "барана", который приперся на украинскую землю и был уничтожен. Борьба продолжается! Слава Украине!" – подчеркнули в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025-го украинские воины-разведчики провели мощную операцию во временно оккупированном Крыму, результатом которой стало поражение ряда российских РЛС, систем ПВО, двух судов и вертолета Ми-8. Во время боевой задачи дрон ГУР смог уклониться от вражеской ракеты, запущенной из ЗРК "Панцирь-С1".

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