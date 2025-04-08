ВСУ на Курщине поразили складские помещения армии РФ и ликвидировали более 30 окупантов: в Генштабе рассказали подробности
Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по складским помещениям войск России в Озерках на Курщине, активно использовавшихся оккупантами. В результате ликвидировано более 30 оккупантов, уничтожены ангары, несколько военных зданий и техническое оборудование.
Об этом 8 апреля сообщили в Генштабе ВСУ. Поражение по вражеским целям было нанесено в понедельник, 7 апреля.
"7 апреля 2025 года Воздушные силы ВСУ нанесли удар по комплексу складских помещений, который активно использовался вооруженными силами РФ в Озерках Курской области", – говорится в сообщении Генштаба.
Какие потери понес враг в Озерках
По данным Генштаба ВСУ, в результате удара Воздушных сил уничтожены ангары, несколько военных построек, а также техническое оборудование.
Кроме того, ликвидировано более 30 оккупантов, в том числе экипажи БПЛА и ремонтники.
"Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности РФ для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и Курском направлении", – рассказали в Генштабе.
В ведомстве добавили, что украинские защитники наносят удары по действительным военным целям противника и принимают все меры для максимальной защиты гражданского населения.
ВСУ будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов до прекращения вооруженной агрессии против Украины, пообещали в Генштабе.
"Продолжение следует... Слава Украине!" – говорится в публикации.
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