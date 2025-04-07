'Продолжаем вести активные действия': Зеленский отметил воинов Сил обороны Украины в Курской и Белгородской областях

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что бойцы Сил обороны продолжают вести активные действия по защите Украины как в Курской, так и в Белгородской областях России. Главная цель ВСУ – защитить от врага Сумщину и Харьковщину.

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Об этом глава государства рассказал в обращении в понедельник, 7 апреля. Он отметил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте.

"Отдельно докладывал сегодня Главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это совершенно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Сырский докладывал об активности наших подразделений именно по линии границы, а также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории врага.

"Главная цель по-прежнему – максимально защитить нашу землю, защитить наши громады в Сумской области, в Харьковской области от российских оккупантов", – отметил президент.

Он добавил, что благодаря Курской операции Сил обороны удалось снизить давление российских оккупационных войск на других направлениях фронта, в частности на Донетчине.

"Я благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает этот результат, наносит потери оккупанту и защищает наши украинские позиции. Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая почти год держит позиции в Волчанске. Также 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, 1-й и 425-й штурмовые полки, защищающие Покровское направление. Благодарю вас, воины! Спасибо за ваши результаты! Отмечу и 32-ю отдельную механизированную бригаду, Покровское направление – спасибо. И еще – Белгородская область. Активные действия в эти дни – 225-й штурмовой полк. Молодцы, ребята!" – подытожил Зеленский.

Напомним, что на брифинге 18 марта Зеленский ответил на вопрос, проводит ли украинская армия операцию в Белгородской области, о которой ранее сообщали российские телеграмм-каналы. Президент сказал, что Украина имеет право делать шаги на опережение во избежание российских ударов.

Также президент еще раз опроверг окружение украинской группировки в Курской области.

В марте российские "военкоры" писали о том, что ВСУ якобы прорвали границу и зашли на территорию Белгородщины. Однако официальной информации о присутствии украинских подразделений на этой территории не было.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW писали, что ВСУ на фоне длительных атак продвинулись в Демидовку вдоль границы на северо-западе Белгородской области РФ. Они оказывают дальнобойные удары по врагу, чтобы усложнить его материально-техническое обеспечение, командование и контроль войсками в этом районе.

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