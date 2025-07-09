ВСУ отминусовали еще 1050 оккупантов, 5 танков и 68 артсистем армии Путина – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1050 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 29 тыс. человек.

Видео дня

Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1050 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 9 июля достигли 1 029 660 человек.

Терял враг также технику и вооружения.

В частности, накануне украинские воины уничтожили пять вражеских танков (всего ликвидировано 11 000 единиц), две боевые бронированные машины (22 969), 68 артиллерийских систем (30 102) и одно средство ПВО (1 193).

Также были ликвидированы 227 БпЛА оперативно-тактического уровня (44 457), 119 единиц автомобильной техники (54 575) и две единицы спецтехники (3 929).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 434), самолетов (421), вертолетов (340), крылатых ракет (3 439), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, накануне в сети появилось спутниковое фото последствий удара по заводу "Купол" в Ижевске. По нему 1 июля отработали два дрона Ан-196 "Лютый". Российские источники сообщили, что после атаки предприятие прекратило работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!