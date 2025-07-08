Работали дроны Ан-196 'Лютый': появилось спутниковое фото последствий удара по заводу 'Купол' в Ижевске

В сети появились спутниковые снимки российского военного завода "Купол" в Ижевске. После того, как предприятие "навестили" два Ан-196 "Лютый", оно остановило работу.

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На заводе производили ЗРК "Тор-М2" и "Оса-АКМ", а также бортовую аппаратуру для ракет, БПЛА и электронику для нужд оккупационной армии РФ. Снимок завода после удара опубликован в Telegram-канале Exilenova+.

"Ижевск, "АО Купол", последствия удара по заводу двумя Ан-196 "Лютый". Ижевский электромеханический завод "Купол" специализировался на производстве зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", "Оса-АКМ", бортовой аппаратуры для ракет, тренировочных комплексов и БПЛА, а также большого количества другой электроники для нужд ВС РФ", – указано в комментарии к спутниковому снимку.

Украинские БПЛА атаковали завод "Купол" в Ижевске 1 июля. По данным российских источников, в результате атаки были повреждены четыре цеха, связанные с производством беспилотников, в частности цеха по металлообработке, пайке микросхем и производству готовых БПЛА. Некоторые цеха на предприятии работали круглосуточно.

После того, как на завод прилетели два Ан-196 "Лютый", один из которых, жаловались россияне, "залетел в окно цеха 106, другой ударил в крышу цеха 110 и взорвался, что вызвало пожар и разрушение кровли на площади 1300 кв. м", предприятие остановило работу.

Чтобы внести "коррективы" в работу предприятия, которое сами россияне называют стратегически важным, украинские БпЛА пролетели более 1000 км.

Напомним, накануне, 7 июля, в российском Краснозаводске Московской области прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно, что был поражен завод, который производил боевые части к "Шахедам", это подтвердили в Генштабе ВСУ.

Также стало известно, что дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Из-за возобновления Украиной кампании ударов по объектам нефтегазового сектора РФ, которые были поставлены на паузу с марта, в России ждут новых убытков.

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