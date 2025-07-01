В СБУ подтвердили удар по заводу 'Купол' в Ижевске: было попадание по корпусам, произошел пожар. Видео

В Службе безопасности Украины подтвердили поражение утром 1 июля военного завода в российском Ижевске. Это предприятие расположено в Удмуртии, более чем в 1300 км от Украины.

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Завод работает на российское минобороны, производит ЗРК "Тор" и "Оса", а также беспилотники: подтверждены как минимум два попадания по корпусам предприятия. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в СБУ.

Наши источники подтвердили, что утром 1 июля в российском Ижевске дроны СБУ атаковали производственные мощности и складские помещения Ижевского электромеханического завода "Купол" в Удмуртии. Чтобы поразить цель, дроны спецназовцев преодолели расстояние в более чем 1300 км.

Атакованное украинскими защитниками российское предприятие работает на российское минобороны и производит для армии государства-агрессора зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия".

Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

Зафиксировано как минимум два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего там вспыхнул пожар.

"СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры", – отметил источник в СБУ.

Напомним, видео с горящим после атаки дронов заводом в Ижевске в российском сегменте Telegram начали появляться утром 1 июля. Впоследствии атаку подтвердил губернатор Удмуртии Александр Бречалов, заявивший об "ударе по одному из предприятий". Также он сказал, что вследствие атаки есть погибшие и раненые, не уточнив, впрочем, их количество.

Российские Z-паблики тем временем начали писать о якобы трех погибших и называли разное количество пострадавших – от 24 до более чем 30, особо напирая на то, что ранения якобы получил ребенок.

Независимое российское издание ASTRA тем временем напомнило, что до "Купола" украинские дроны долетели не впервые: предприятие было атаковано в ноябре 2024 года. Тогда, добавляет издание, был ранен один из рабочих.

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