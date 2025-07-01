Было слышно взрывы: дроны атаковали несколько регионов России, аэропорты приостанавливали работу. Видео

В ночь на 1 июля в России пожаловались на атаку беспилотников, которая задела ряд регионов. Россияне говорили о взрывах, Росавиация временно приостановила работу нескольких аэропортов.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Губернаторы российских областей заявили об "успешной отработке ПВО".

Согласно жалобам россиян, взрывы и сирены были слышны в Саратове и Энгельсе Сартовской области, где расположен военный аэродром.

В Росавиации сообщили, что аэропорт областного центра приостановил работу, а губернатор предупредил: "от минобороны поступила информация об угрозе БПЛА". Он заявил, мол, локально в местах возможной угрозы работали системы оповещения, все экстренные службы были "приведены в полную готовность".

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА атаковали целый ряд городов и районов несколько районов региона, но российская ПВО "уничтожила все дроны". В частности, громко было в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Чиновник утверждал, что никто из людей не пострадал. При этом в Таганроге в многоквартирном доме "разбито несколько окон, повреждения получили припаркованные рядом автомобили".

Утром во вторник временно приостановили работу также аэропорты Ульяновска и Казани.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня были зафиксированы удары по складам войск РФ в районе железнодорожной станции в Льгове Курской области. На местах прилетов вспыхнул пожар, было видно зарево в ночном небе.

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