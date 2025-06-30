Зарево было видно издалека: в сети сообщили о прилетах по складам войск Путина в российском Льгове. Видео

В сети сообщили о новых ударах по оккупационных войсках на территории РФ. На этот раз в ночь на понедельник, 30 января, прилеты по оккупантах были зафиксированы в районе населенного пункта Льгов в Курской области страны-агрессора.

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Фото и видео опубликовали ночью в Telegram-канале Supernova+. На них слышны громкие взрывы и яркое зарево.

На месте прилетов, вероятно, возник пожар. В РФ официально взрывы не комментировали, российские так называемые военкоры также решили умолчать о новых потерях своих войск.

В то же время по данным украинского журналиста Андрей Цаплиенко, в российском Льгове прилеты зафиксировано по складам оккупантов в районе железнодорожной станции.

Накануне Генштаб ВСУ подтвердил нанесение поражения по складам боеприпасов войск Росиии 28 июня в Брянской области. Удар по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения произошел "в рамках снижения наступательных возможностей противника", а атаку выполнили подразделения ГУР МО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта, результаты уточняются, добавили в командовании ВСУ.

А в Волгоградской области на аэродроме "Мариновка" СБУ и ССО с помощью дальнобойных дроновуничтожили два российских самолета Су-34.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины нанесли ракетный удар по расположению врага в районе населенного пункта Пологи на Запорожье. Ликвидировано 11 захватчиков. Прилет пришелся по укрытию подразделения 346-й отдельной бригады спецназначения ВС России.

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