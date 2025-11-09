ВСУ отминусовали еще 970 оккупантов, пять танков и почти два десятка артсистем армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 970 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 151 тыс. 70 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 8 ноября, украинские воины ликвидировали пять танков (всего 11 335), одну боевую бронированную машину (23 545), 19 артиллерийских систем (34 340), восемь крылатых ракет (3 9266) и 440 БпЛА оперативно-тактического уровня (79 368).

Также уничтожено 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн (66 880).

В целом Россия за сутки потеряла 558 единиц вооружений и техники – учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 538 РСЗО, 1 239 средств ПВО, 428 самолетов, 3347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку и 3 993 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ССО уничтожили в Крыму С-400 "Триумф" и склад боеприпасов оккупантов.

Также стало известно, что британская разведка посчитала космические потери армии РФ в Украине с начала вторжения. Только в 2025 году армия агрессора составили около 353 тысяч человек.

