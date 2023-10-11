Потери России в войне приближаются к 300 тысячам, – высокопоставленный чиновник НАТО

За время полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, армия оккупантов потеряла свыше 300 тысяч солдат и наемников. Цифры потерь у захватчиков в разы превышают те, что несут Силы обороны, защищая свою землю.

Это объясняется, как минимум, низкой мотивацией российских военных, которые не всегда понимают причины своего вторжения на чужие территории. Об этом в кулуарах саммита НАТО, прошедшего 11 октября в Брюсселе, рассказал журналистам высокопоставленный чиновник Альянса.

"Что касается потерь, то россияне несут значительные потери, и мы это знаем. Мы точно знаем, что россияне несут гораздо больше потерь, чем украинцы. Мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 русских солдат и наемников", – указал он.

При этом представитель Блока заметил, что наибольшие издержки Россия несет после декабря 2022 года. В этот же период армия под руководством Кремля начала активно терять на украинских полях свой офицерский состав.

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"В том числе 11 генералов, а также офицеры среднего и младшего звена понесли сокрушительные потери. Впрочем, они несколько уменьшились с апреля после того, как россияне отказались от зимнего способа наступления", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за сутки, 10 октября, Силами обороны были ликвидированы 820 захватчиков. Также вражеская армия потеряла 189 единиц техники и вооружений.

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