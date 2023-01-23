Пыталась высадиться вражеская ДРГ: в ОК "Юг" рассказали, как ВСУ поразили вражеский катер на Днепре

Силы обороны на юге Украины 22 января уничтожили вражеский катер оккупантов. С его помощью российская диверсионно-разведывательная группа пыталась высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре.

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Об этом утром в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг". Уточняется, что это был легкомоторный гражданский катер, который захватчики украли и оборудовали для военных целей.

"Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под "русский военный корабль", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", – пошутили в ОК "Юг".

Напомним, что в обновленной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях противника появился +1 ликвидированный катер/корабль. Также за минувшие сутки (22 января) украинские воины "демилитаризировали" еще 720 оккупантов.

В целом на 334-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 121 480 военнослужащих. Детальную статистику можно найти по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, предыдущий раз украинские воины поразили вражеский катер 9 января. По нему ударили из артиллерии в районе острова Белогрудый на юге страны. Всего на войне против Украины оккупанты потеряли 18 катеров и кораблей.

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