Блог | Александр Коваленко: Потери российских оккупантов: ВСУ бьют рекорды

В последние несколько дней ТОП-темой для многих западных СМИ стало донесение до общественности того, сколько в Украине было утилизировано российских оккупантов. И создаётся впечатление, что каждое издание попросту соревнуется в публикуемых цифрам.

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Одно пишет про 180 тыс "хороших русских", другое про 200 тыс... С другой стороны, возникает вполне закономерный вопрос, а насколько они вообще соответствуют действительности? Например, согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на 03.02.2023 уничтожено 129 870 оккупантов. Но, как утверждают западные СМИ, у них данные с ранеными.

И вот тут возникает дилемма, а как они этих раненных считают? У западных СМИ есть развединформация из российских госпиталей, больниц, полевых госпиталей и так далее не только о поступающих раненных, но и о смертности среди них? И тут вернёмся к самому началу полномасштабного вторжения.

Именно тогда я принимал участие в группе по формированию данных о санитарных потерях оккупантов. Наша группа получала данные от источников с ВОТ Крыма, Донецкой и Луганской областей, Беларуси и, не удивляйтесь, даже из Белгородской и Ростовской областей.

Со временем приходящая информация уменьшалась, источников становилось меньше, они исчезали, не выходили на связь.

Последняя публикация была сделана 30.07.2022 и тогда санитарные потери значились как 79,5 тыс человек при невозвратных санитарных потерях 42,5 тыс.

Таким образом, суммарные потери РОВ по состоянию на 30.07.2022 были 122 тыс чел. Отдельно замечу, что достоверность нашей информации неоднократно подтверждалась, причём на самом высоком уровне. Например, к апрелю мы сообщали, что потери РОВ составляют 1/3 от их первоначального состава, то есть — 30% и более.

А уже 6 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга отметил, что в Украине сконцентрировано 60% от той группировки российских войск, которая была задействована во вторжении, чем подтвердил достоверность наших данные о потерях РОВ — более 30%. А теперь, вернёмся к нашей теме.

Мне сложно оценивать сейчас ситуацию с раненными в составе РОВ, особенно с той частью, которые "кончаются" на больничных койках, трансформируясь с 300-х в 200-е. Но отмечу, что когда мы располагали этими данными коэффициент 300-х к 200-м был в среднем 1,8.

Но тут следует отметить, что с того времени в разы возросло количество уничтожаемых оккупантов. Например, если в марте 2022 за месяц был ликвидировано 3900 россиян, то в декабре 2022 это 25 920.

Если в апреле 2022 обнулили 5800 оккупантов, то в январе 2023 — 21 700! С ростом уничтожаемых оккупантов, растёт и коэффициент раненных. То есть, тот показатель, который был по состоянию на июль 2022, а именно, 1,8, сейчас целиком и полностью неприменим.

Но, даже если использовать его как минимальное значение, каковы же будут потери РОВ? Итак, обсчёт потерь с марта с коэффициентом 1.8. 3900/7020 5800/10440 7200/12960 5050/9090 5280/9504 7320/13176 11260/20268 12860/23148 16970/30546 17280/31104 21700/39060 114620/206316

Итого: 320936

Ещё раз — это обсчёт данных с марта 2022 по январь 2023 с коэффициентом раненных 1,8, являющимся среднестатистическим показателем соотношения уничтоженный/раненный по состоянию на июль 2022.

То есть, реальные потери на сегодняшний день — выше. Намного выше. Именно поэтому, уже в сентябре 2022 российское военно-политическое руководство развернуло всеобщую мобилизацию на 300 тысяч, назвав её "частичной", при заявленных Сергеем Шойгу потерях в 6 тысяч военнослужащих.

Зачем мобилизация на 300 тыс если потери всего-навсего 6 тыс? А потому, что по состоянию на сентябрь общие потери РОВ в Украине превышали 100 тысяч, что более 50% от первоначальной группировки оккупационных войск вторгшихся в нашу страну и более 1/3 от всей боеспособной части российской армии!

Поэтому, верить сообщениям от разного рода СМИ, заслуживающих вашего доверия, но регулярно выдающих манипулятивную и недостоверную информацию, основанную на данных "заслуживающих доверия" неназываемых источников, это сугубо личное дело каждого.

А есть аналитика, максимально приближённая к реальности и если она не заслуживает лично вашего внимания, то это ваше дело, но на положение вещей на поле боя оно не влияет и это хорошо. Ведь ВСУ как жгли, жгут, так и продолжают жечь, ставя ежемесячно рекорды.