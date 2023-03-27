Потери ВС РФ в Украине превысили 171,1 тыс. человек: ликвидировано еще 610 захватчиков

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 397 суток назад ликвидировали уже 171 160 ее солдат и офицеров. Накануне в ряды "двухсотых" отправили 610 захватчиков.

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Из вражеской техники за время войны наши воины больше всего уничтожили бронемашин. Обновленные на 27 марта данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы, за прошедшие сутки бойцы Сил обороны сожгли еще семь артиллерийских систем (всего 2638), шесть боевых бронированных машин (6953), одну РСЗО (523) ВС РФ.

Также было обезврежено семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5493) и три единицы специальной техники (285) врага.

Список остального уничтоженного вооружения и техники оккупантов не изменился:

– 3595 танков;

– 2216 БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 911 крылатых ракет;

– 305 самолетов;

– 291 вертолет;

‒ 277 средств ПВО;

– 18 кораблей/катеров.

Отметим, что за неделю 20-26 марта защитники Украины ликвидировали около 5640 оккупантов, а также уничтожили 404 единицы вооружения и военной техники ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники уничтожили по меньшей мере 15 "вагнеровцев", которые прятались в гаражах в Бахмуте. Удары по оккупантам защитники показали в видео.

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