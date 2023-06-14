'Потери ВСУ в разы меньше по сравнению с оккупантами': Маляр призвала не верить российской пропаганде и назвала цифры

С самого начала российской войны в Украине главный вопрос для каждого жителя страны – потери ВСУ на фронте. Он особенно обостряется, кода оккупанты заявляют свою версию и в разы увеличивают реальное количество погибших защитников нашего государства, чтобы создать панику среди населения. Однако цифры намного меньше по сравнению с потерями врага.

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Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она призвала не верить российской пропаганде и назвала цифры.

"В течение недели зафиксирована информационная активность врага по теме наших потерь во время наступления. Цель – деморализация и создание паники. Украинская армия при наступлении несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном", – заявила Маляр.

Замминистра напомнила, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя.

"В общем, на протяжении всей войны у нас в разы меньше потерь. Если говорить о соотношении погибших по двум оперативно стратегическим группировкам наступающих сейчас войск, то за прошедшую неделю цифры таковы: по "Хортице" (это там, где Бахмутское направление) – у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в девять раз; по "Таврии" (там, где Запорожское и Бердянское направления) – погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас", – добавила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины "денацифицировали" за прошедшие сутки еще 680 российских захватчиков. Так, общая численность "армии 200-х" государства-террориста РФ за период полномасштабного вторжения составила уже 217 330 человек.

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