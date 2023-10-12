Минус почти 1000 оккупантов и 42 танка за сутки: в Генштабе обновили потери ВС РФ

Силы обороны Украины во время боев на фронте 11 октября ликвидировали 990 военнослужащих ВС РФ. В целом с начала полномасштабной войны наши защитники проредили армию агрессора на 284 890 наемников.

Накануне они также пополнили список потерь вражеской техники и вооружения – на 168 единиц. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, кроме почти тысячи захватчиков, за прошедшие сутки украинские воины сожгли большое количество российского железа. Благодаря их точным ударам, в металлолом превратилось 44 боевые бронированные машины (всего 9264), 42 танка (4905) и 32 артиллерийские системы (6763) врага.

В небе защитники сбили 21 российский БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 5247) и одну крылатую ракету (1531).

На земле ВСУ уничтожили две реактивные системы залпового огня (всех 811 РСЗО), 25 единиц автотехники и автоцистерн (9170), одну – спецтехники (966) оккупантов.

Количество "демилитаризованной" вражеской авиации, средств противовоздушной обороны и кораблей осталось таким же, как и по состоянию на утро 11 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ССО уничтожили очередной танк оккупантов на фронте в Донецкой области. По вражеской технике отработали с помощью FPV-дрона.

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