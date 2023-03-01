Воины ВСУ ликвидировали за сутки 650 оккупантов и уничтожили 10 вражеских артсистем – Генштаб

Российские оккупационные войска за 371-й день войны против Украины потеряли больше 149 890 солдат и офицеров. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали на фронте около 650 захватчиков.

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Также путинскую армию снова лишили значительного количества техники и вооружения. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Так, накануне наши воины сожгли 10 российских артиллерийских систем (всего 2393), восемь боевых бронированных машин (6638) и семь танков (3395).

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили пять единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5257), одну РСЗО (479). В небе сбили четыре БПЛА оперативно-тактического уровня (2055) ВС РФ.

С начала войны были обезврежены 873 крылатые ракеты, 300 самолетов и 288 вертолетов, 247 средств ПВО, 230 единиц специальной техники, а также 18 кораблей/катеров оккупационной армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП оккупантов в одном бою возле Марьинки на Донетчине. Боец 79-й ОДШБр поразил вражескую бронетехнику из противотанкового комплекса Javelin.

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