Потери живой силы РФ в Украине превысили 675 тысяч: за сутки минус 1530 оккупантов
Защитники Украины в боях на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1530 военнослужащих российской армии. Так, за более чем 2,5 года полномасштабной войны потери личного состава вражеского войска на украинской земле достигли 675 800.
Захватчики несут их также в технике и вооружении, которого наши воины накануне уничтожили еще 230 единиц. Об этом 18 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В частности, к списку потерь ВС РФ добавилось: 51 боевая бронированная машина (всего 18 053), 23 артиллерийские системы (19 533), 13 танков (9027).
В небе защитники сбили 48 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (17 152). На земле сожгли 93 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (26 908), две – специальной техники (3448).
С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Силы обороны уничтожили также 2620 крылатых ракет, 1232 РСЗО, 978 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупантов.
Как сообщал OBOZ.UA, воины батальона беспилотных систем Strike Drone Company 47-й ОМБр уничтожили БМП-3 оккупантов вместе с экипажем. После удара FPV-дрона на этой "гордости" российского ВПК начал взрываться боекомплект.
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