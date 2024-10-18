Устроили 'бада-бум': в ВСУ показали уничтожение 'гордости' российского ВПК вместе с экипажем. Видео

Воины батальона беспилотных систем Strike Drone Company 47 ОМБр "отминусовали" еще одну бронированную единицу вражеской техники. На этот раз была уничтожена боевая машина пехоты россиян – как утверждают украинские защитники, она уничтожена вместе с экипажем.

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Как отметили в Сухопутных войсках, воины батальона беспилотных систем устроили "мощный бада-бум". Подчеркивается, что уничтожена была "гордость российского ВПК".

На видео можно увидеть, как российская бронемашина спешила на штурм наших позиций, но была замечена аэроразведкой. FPV-дрон попал в БМП. Но если попадание беспилотника было "бада", то "бум" сделал уже боекомплект БМП.

"Эфпевихой разобрали на молекулы кацапскую БМП-3", – скромно прокомментировали свою работу в Strike Drone Company.

БМП-3, то есть боевая бронированная машина пехоты третьего поколения, действительно, в РФ считается "высокоэффективной военной единицей". Это гусеничная машина, которая согласно спецификации "предназначена для транспортировки личного состава на передовую и повышения его защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия".

Strike Drones Company – батальон беспилотных систем 47-й ОМБр, созданный еще в феврале 2023 как рота ударных БПЛА, а впоследствии реформированный в батальон.

"Своим примером, мы разрушаем стереотипы, которые распространяются по сетям. Почему дроны и БПЛА? Они давно стали залогом качественной и детальной разведки. Кроме того, дроны-камикадзе могут уничтожать все, что движется и не двигается: вражескую пехоту, укрытие, оборудование и технику", – отмечают в батальоне.

Интересно, что украинские защитники из Strike Drones Company собственноручно производят части своих дронов, чтобы "эффективнее использовать их на поле боя".

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны Украина совершила сотни атак на военные объекты в тылу страны-террориста России. Атаки дронов дальнего радиуса действия стали все более заметной частью русско-украинской войны, а одним из основных украинских дронов для выполнения таких миссий стал БПЛА "Лютый".

Также Украина продолжает наносить удары по российским складам боеприпасов. Среди последних пораженных целей место хранения сотен ударных дронов типа "Шахед" в Краснодарском крае и состав БК на авиабазе в Адыгее.