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Устраивают "бавовну" в России: в CNN впервые показали работу украинских дальнобойных дронов "Лютый". Видео

Алексей Лютиков
War
2 минуты
6,2 т.
Устраивают 'бавовну' в России: в CNN впервые показали работу украинских дальнобойных дронов 'Лютый'. Видео

С начала полномасштабной войны Украина совершили сотни атак по военным объекты в тылу страны-террориста России. Атаки дронов дальнего радиуса действия стали все более заметной частью российско-украинской войны, а одним из основных украинских дронов для выполнения таких миссий стал БПЛА "Лютый".

Видео дня

Украинские военнослужащие тщательно программируют будущий маршрут дронов, чтобы обойти российскую ПВО и сделать атаку как можно больше эффективной. Как идет подготовка к атакам и какие цели украинские дроны поражают на территории РФ показали в CNN.

Беспилотник "Лютый", длинной около 4 метров и размахом крыльев до 7 метров, запускают с секретных локаций. Журналисты показали, как одно из украинских подразделений беспилотников готовило к запуску более 100 беспилотников в течение ночи 29 сентября. Целью атаки был склад боеприпасов, загруженный недавно поставленными иранскими ракетами.

Устраивают "бавовну" в России: в CNN впервые показали работу украинских дальнобойных дронов "Лютый". Видео

Российская ПВО срывает многие атаки украинских беспилотников. По словам бойцов подразделения, уровень успеха атаки может быть увеличен с 50 до 95%, если США дадут разрешение на использование западного оружия при атаках на российскую территорию.

Устраивают "бавовну" в России: в CNN впервые показали работу украинских дальнобойных дронов "Лютый". Видео

Этап планирования миссий с применением БПЛА имеет решающее значение. По словам украинских защитников, планирование составляет до 60% успеха. Каждый дрон может быть запрограммирован на более чем 1000 различных точек маршрута, чтобы уклоняться от систем ПВО России.

Устраивают "бавовну" в России: в CNN впервые показали работу украинских дальнобойных дронов "Лютый". Видео

При этом часто во время дроновых атак задействуют и другие подразделения. Вместе с БПЛА "Лютый" в атаках задействуют беспилотники-камикадзе "Рубака". Эти меньшие беспилотники имеют решающее значение для успеха любой миссии. Цель их состоит в том, чтобы подавить ПВО и отвлечь российских оккупантов от "Лютого", который часто несет полезную нагрузку весом до 250 килограммов.

Основными целями БПЛА "Лютый" на территории РФ являются военные объекты. Однако около 30% всех запущенных дронов могут выполнять ложные задачи. Дроны запрограммированы на полеты на расстояние от 700 до 900 километров, поэтому для преодоления такого расстояния необходимо тщательно продумывать маршрут, в том числе использовать дроны-приманки.

Устраивают "бавовну" в России: в CNN впервые показали работу украинских дальнобойных дронов "Лютый". Видео

Напомним, утром 29 сентября стало известно, что ночью в семи регионах России гремели взрывы, а российские паблики и местные чаты заполонили фото и видео пожаров из разных областей.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает наносить удары по российским складам боеприпасов. Среди последних пораженных целей – место хранения сотен ударных дронов типа "Шахед" в Краснодарском крае и склад БК на авиабазе в Адыгее.

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