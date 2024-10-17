Устраивают 'бавовну' в России: в CNN впервые показали работу украинских дальнобойных дронов 'Лютый'. Видео

С начала полномасштабной войны Украина совершили сотни атак по военным объекты в тылу страны-террориста России. Атаки дронов дальнего радиуса действия стали все более заметной частью российско-украинской войны, а одним из основных украинских дронов для выполнения таких миссий стал БПЛА "Лютый".

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Украинские военнослужащие тщательно программируют будущий маршрут дронов, чтобы обойти российскую ПВО и сделать атаку как можно больше эффективной. Как идет подготовка к атакам и какие цели украинские дроны поражают на территории РФ показали в CNN.

Беспилотник "Лютый", длинной около 4 метров и размахом крыльев до 7 метров, запускают с секретных локаций. Журналисты показали, как одно из украинских подразделений беспилотников готовило к запуску более 100 беспилотников в течение ночи 29 сентября. Целью атаки был склад боеприпасов, загруженный недавно поставленными иранскими ракетами.

Российская ПВО срывает многие атаки украинских беспилотников. По словам бойцов подразделения, уровень успеха атаки может быть увеличен с 50 до 95%, если США дадут разрешение на использование западного оружия при атаках на российскую территорию.

Этап планирования миссий с применением БПЛА имеет решающее значение. По словам украинских защитников, планирование составляет до 60% успеха. Каждый дрон может быть запрограммирован на более чем 1000 различных точек маршрута, чтобы уклоняться от систем ПВО России.

При этом часто во время дроновых атак задействуют и другие подразделения. Вместе с БПЛА "Лютый" в атаках задействуют беспилотники-камикадзе "Рубака". Эти меньшие беспилотники имеют решающее значение для успеха любой миссии. Цель их состоит в том, чтобы подавить ПВО и отвлечь российских оккупантов от "Лютого", который часто несет полезную нагрузку весом до 250 килограммов.

Основными целями БПЛА "Лютый" на территории РФ являются военные объекты. Однако около 30% всех запущенных дронов могут выполнять ложные задачи. Дроны запрограммированы на полеты на расстояние от 700 до 900 километров, поэтому для преодоления такого расстояния необходимо тщательно продумывать маршрут, в том числе использовать дроны-приманки.

Напомним, утром 29 сентября стало известно, что ночью в семи регионах России гремели взрывы, а российские паблики и местные чаты заполонили фото и видео пожаров из разных областей.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает наносить удары по российским складам боеприпасов. Среди последних пораженных целей – место хранения сотен ударных дронов типа "Шахед" в Краснодарском крае и склад БК на авиабазе в Адыгее.