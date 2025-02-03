Потери живой силы РФ в Украине превысили 841 тысячу: за сутки минус 1300 оккупантов

Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1300 захватчиков из рядов армии РФ. Так, общие потери ее личного состава на украинской земле достигли примерно 841 660.

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Российский агрессор испытывает их также в военной технике и вооружении, которых наши воины накануне уничтожили еще 294 единицы. Обновленные по состоянию на 3 февраля данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские воины в течение 02.02.2025-го сбили 118 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 23 911).

В металлолом бойцы превратили 51 артиллерийскую систему (всех 22 589), 18 боевых бронированных машин (20 685), 12 танков (9920), три средства ПВО (1053) и одну РСЗО (1268) войск РФ.

Кроме того, обезвредили 89 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 35 798), две – специальной техники (3731).

За время полномасштабной войны ВСУ также сбили 3054 крылатые ракеты, 369 самолетов и 331 вертолет, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года ВС РФ "достигли" второго показателя по потерям личного состава за весь период полномасштабного вторжения в Украину – 48 240. Также за месяц враг потерял 610 ББМ, 961 единицу ствольной артиллерии, 10 РСЗО и установил абсолютный рекорд потерь автомобильного транспорта – 2954 единицы.

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