"Потерпим?" Россияне устроили истерику после новой атаки СБУ на Крымский мост и размечтались о ядерном ударе

Служба безопасности Украины уже в третий раз ударила по Крымскому мосту, но на этот раз – из-под воды. Зато россияне в панике после очередного удара СБУ по незаконной переправе, соединяющей оккупированный полуостров и материковую Россию.

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После атаки в российских соцсетях вспыхнула волна возмущения, паники и саркастических комментариев. OBOZ.UA собрал реакции на очередную успешную спецоперацию СБУ.

Одни пользователи начали обвинять ФСБ и российские власти в бездействии, особенно на фоне операции "Паутина" и уничтожении более 40 российских стратегических самолетов, другие же начали угрожать Украине применением ядерного оружия.

Некоторые россияне пытались преуменьшить масштаб повреждений, намекая, что взорвали лишь "одну из опор", и называли это "победой для картинки".

"Там же камеры везде и охрана 24/7. Как они его заминировали? Очередной прой*б".

"Кремлю вообще видно п*фигу и ничего не учатся".

"Дмитрий Медведев сейчас разберется".

"Хохлатые взорвали одну опору из двухсот. ПОБЕДА! День национальной гордости!"

Пользователи сети угрожают не только "Орешником" и применением ядерного оружия, но и уничтожением всех мостов и дамбы возле Киева.

Также россияне жалуются на свое военно-политическое руководство, поскольку они все в орденах, но даже не могут украсть идеи у украинцев. Зато Украина имеет молодых и креативных начальников.

Впоследствии СБУ осуществила повторный взрыв и после этого движение по Крымскому мосту было остановлено.

Напомним, что утром 3 июня СБУ успешно провела масштабную спецоперацию, в результате которой Крымский мост был поврежден. На этот раз удар нанесли под водой и разрушили подводные опоры незаконной конструкции, которая соединяет оккупированный Крым с Россией.

Операция длилась несколько месяцев, а ее результатом стали мощные взрывы, прогремевшие сегодня в 4:44 утра. В СБУ сообщили, что для подрыва конструкций использовали 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, а мост получил значительные повреждения на уровне морского дна.

По словам председателя СБУ Василия Малюка, операция прошла без жертв среди гражданского населения, и еще раз подтвердила – ни один объект, который использует враг для войны, не будет в безопасности. Он лично координировал все этапы планирования и реализации этого уникального подрыва.

"Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", – отметил Малюк.

Кроме этого, соцсети взорвались новыми мемами и фотожабами с лаконичным, но метким лозунгом: "Бог любит троицу". OBOZ.UA собрал лучшие шутки о новых взрывах на Крымском мосту и спецоперации СБУ.

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