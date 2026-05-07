Потерял управление и сдетонировал: на Харьковщине пограничники обезвредили дрон без единого выстрела. Видео

На Харьковщине боец бригады "Гарт" с помощью антидронового ружья сорвал управление российским беспилотником. После потери связи с оператором, БПЛА упал и взорвался.

Об этом рассказали в Telegram-канале МВД Украины. Момент взрыва вражеского дрона попал на видео, которое обнародовали пограничники.

На Харьковщине пограничники бригады "Гарт" обезвредили вражеский БпЛА без применения стрелкового оружия. Для этого военнослужащий использовал антидроновое ружье.

Устройство создало радиопомехи и заблокировало связь между оператором и беспилотником. В результате борт потерял управление и начал падать. После падения российский дрон взорвался.

Напомним, украинские пограничники из подразделения "Фурия" разбили пехотную группу врага, которая пыталась прорваться через границу в направлении села Землянки Харьковской области. Один из российских оккупантов решил сложить оружие и сдаться в плен, чтобы не погибнуть от удара дрона Vampire.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники продолжают системно уничтожать логистику и оборонительные позиции врага, удерживая контроль над участками фронта. Бойцы бригады "Стальной кордон" нанесли захватчикам существенные потери на северо-восточном направлении. Уничтожать позиции россиян пограничникам помогли дроны.

