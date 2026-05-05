Благодаря точным ударам 'Сталевого кордону' уничтожены вражеские квадроциклы, укрытия, РЭБ и миномет. Видео

Украинские пограничники продолжают системно уничтожать логистику и оборонительные позиции врага, удерживая контроль над участками фронта. Бойцы бригады "Сталевий кордон" нанесли захватчикам существенные потери на северо-восточном направлении.

Видео дня

Уничтожать позиции россиян пограничникам помогли дроны. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Потери врага растут

Бойцы бригады продемонстрировали высокую эффективность в ходе аэроразведки и огневого поражения на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

С помощью ударных дронов операторы БПЛА нанесли значительный урон живой силе и технике противника.

По результатам боевой работы уничтожены личный состав – 6 оккупантов, а также различная техника врага. В частности, пограничники уничтожили квадроцикл, миномет и систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также бойцы ГПСУ нанесли удары по складу с боеприпасами и укрытиям врага.

Напомним, украинские воины нанесли удары по военным целям на временно оккупированных территориях нашей страны. Зафиксированы прилеты по складам БпЛА, боеприпасов и ГСМ, объектам ПВО и пунктам управления российских захватчиков.

Как писал OBOZ.UA, командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что потери российских войск в Украине уже пятый месяц подряд превышают темпы их пополнения. "Это одна из важнейших задач прямого воздействия СОУ на боеспособность и силу давления противника на поле боя", – отметил Бровди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!