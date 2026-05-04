Силы обороны поразили вражеские склады дронов, боеприпасов и объекты российской ПВО – Генштаб

3-го и в ночь на 4 мая украинские воины нанесли удары по военным целям на временно оккупированных территориях нашей страны. Произошли прилеты по складам БпЛА, боеприпасов и ГСМ, объектам ПВО и пунктам управления российских захватчиков.

Об этом в понедельник сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил. Пресс-служба подтвердила поражение ряда локаций, а именно:

складов БпЛА в городе Донецк (ВОТ Донецкой области) и поселке Каменка (ВОТ Запорожской области);

пункта управления беспилотниками врага в районе Новогродовки Донецкой области;

склада БК в Софиевке (ВОТ Запорожской области);

склада горюче-смазочных материалов и склада материально-технических средств в районе Должанска, а также полевого артиллерийского склада вблизи Новоселовки (ВОТ Луганщины).

Кроме этого, по результатам уточнения результатов предыдущих мероприятий, 3 мая 2026 года подтверждено поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Нового Света (Донецкая область) и радиолокационной станции П-18 "Терек" в Софиевке (Запорожская область).

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Дальше будет!" – заявили в ГШ ВСУ.

– Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что потери российских войск в Украине уже пятый месяц подряд превышают темпы их пополнения. "Это одна из важнейших задач прямого воздействия СОУ на боеспособность и силу давления противника на поле боя", – отметил Бровди.

– Российские журналисты установили поименно уже более 216 000 оккупантов из армии РФ, ликвидированных на войне в Украине. Среди "лидеров" по подтвержденным потерям – Башкортостан и Татарстан.

