Выбрал жизнь вместо бессмысленной смерти: пограничники подразделения 'Фурия' заставили российского оккупанта сдаться. Видео

Украинские пограничники из подразделения "Фурия" разбили пехотную группу врага, которая пыталась прорваться через границу в направлении села Землянки Харьковской области. Один из российских оккупантов решил сложить оружие и сдаться в плен, чтобы не погибнуть от удара дрона Vampire.

Видео дня

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Там отметили, что таких случаев становится все больше именно на направлениях активных действий российско-оккупационных войск.

"В плотной килл-зоне, которую обеспечивают разведывательно-ударные группы подразделения РУБпАК "Фурия" пограничной бригады "Гарт" пехота противника практически не имеет шансов на выживание. Поэтому для военнослужащих вражеской армии, чтобы не погибнуть в "мясном" штурме, единственным правильным решением остается – сдаться в плен", – отметили пограничники.

Оператор БпЛА под псевдонимом "Гетьман" рассказал, что пограничники обнаружили вражескую группу из четырех человек.

"Сбросили два "подарочка" и увидели, как двое оккупантов начали убегать. Еще одного догнали, сделали сброс и он уже не поднялся после поражения. Четвертого оккупанта обнаружили в кустах и сбросили на него "подарочек", – сказал военный.

Почувствовав на себе огневое воздействие, оккупант отбросил оружие и поднял руки вверх, продемонстрировав общепринятый международный знак сдачи в плен. Для коммуникации с военнопленным в тот район был направлен беспилотник с громкоговорителем, который и довел взятого в плен солдата вражеской армии до украинских позиций.

В ГПСУ отметили, что этот россиянин оказался сообразительнее других и "выбрал жизнь вместо бессмысленной смерти". Теперь он пополнит обменный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники продолжают системно уничтожать логистику и оборонительные позиции врага, удерживая контроль над участками фронта. Бойцы бригады "Сталевий кордон" нанесли захватчикам существенные потери на северо-восточном направлении. Уничтожать позиции россиян пограничникам помогли дроны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!