В Шептицком – до 2024 года это был Червоноград – есть школа имени погибшей семьи Луговских. Хотя лучше бы у учреждения образования было другое название, а семья оставалась бы жить и дальше. Тогда бы сегодня, 21 марта, военная психолог Наталья Луговская праздновала бы 54-летие.

Видео дня

Наталья Романовна Луговская – младший сержант отдельного отряда специального назначения Нацгвардии "Азов", медик и психолог. Она начала служить еще в 2018 году, после гибели ее сына снайпера Юрия Луговского.

До начала полномасштабного вторжения находилась в Мариуполе, работала с медиками, помогала в работе штаба. Женщина погибла 3 мая в результате вражеского авианалета.

24 мая 2022 г. указом президента Наталья Луговская была посмертно награждена орденом "За мужество" III степени.

У защитницы осталась 77-летняя мать, дочь и три внука. А сама Луговская к тому времени потеряла на войне и сына, и зятя.

Азовец Юрий "Баррет" Луговский, сын Натальи, погиб в 2018 году под Водяным Донецкой области. В то время ему было всего 23 года.

Как сообщал OBOZ.UA, после гибели сына Наталья решила продолжить его дело. Как она говорила, в побратимах сына женщина видела своих детей, поэтому должна им помогать.

Семья Луговских жила в Червонограде Львовской области. Юрий, участник Революции Достоинства, еще в 2014 году отправился защищать родную землю – был добровольцем в батальоне "Донбасс", прошел Иловайск, и впоследствии присоединился к рядам полка "Азов".

Его мать в то время работала психологом в реабилитационном центре воинов АТО в Сосновке.

С началом полномасштабного вторжения защитница попала на "Азовсталь". Родные умоляли женщину не рисковать, ведь ее дочь Татьяна в то время уже ждала третьего ребенка. Но Наталья сказала: "Я до конца с ребятами. А кто, если не я?!".

Кроме того, зять Наталии, пограничник Алексей Ластович, также находился на "Азовстале". Мужчина погиб 21 апреля. Тогда контузию получила и защитница. Но жить ей оставалось всего несколько дней. В результате авианалета 3 мая Наталья погибла.

"В ночь со второго на третье мая был авиаудар, попадание в их бункер. Ее откинуло к стене. Те, кто были с ней, сказали – моментально погибла", – рассказала ее дочь, Татьяна Ластович.

Защитнице был всего 51 год. Ее маме сейчас – 79.

Напомним, что сегодня, 21 марта, президент Чехии вместе с президентом Украины в Мощуне в Киевской области посетили мемориал "Ангелы Победы". Здесь лидеры стран почтили память воинов, отдавших жизнь, защищая Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!