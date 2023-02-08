Потеряли флешку, убегая от ВСУ: идентифицированы оккупанты и их кураторы из ФСБ, ответственные за пытки в Балаклее. Фото

Установлены личности российских военных преступников, ответственных за пытки мирного населения во время оккупации Балаклеи Харьковской области. Кроме того, удалось идентифицировать нескольких их кураторов – сотрудников ФСБ, причастных к преступлениям в Украине.

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Примечательно, что расследованию "поспособствовали" сами же оккупанты, а именно их документы и флешка, которые они оставили во время бегства от контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Найденные материалы помогли установить, что во время оккупации части территории Харьковской области российские войска действовали в составе неформальной группировки войск "Балаклея". В нее входили подразделения российской армии, внутренние войска РФ и другие подконтрольные им вооруженные формирования.

Благодаря забытой во время "отрицательного наступления" флешки журналисты идентифицировали 46-летнего полковника из Воронежа Николая Климанова, который занимает должность заместителя командира по военно-политической работе 11-го армейского корпуса Балтийского флота РФ. Именно он в начале полномасштабной войны организовал в Балаклее взаимодействие с органами местного самоуправления и работу с местным населением по выявлению лиц, негативно настроенных к военнослужащим ВС РФ.

Другим военным преступником, который издевался над мирным населением, оказался 45-летний Владимир Чернев, командир стрелковой роты в луганском 202-м стрелковом полку, принадлежащем к Южному военному округу РФ. Примечательно, с 2018 года он также занимал должность "советника" главаря террористической организации "ЛНР". Стоит отметить, что за пытки над мирным населением Чернева предложили наградить медалью "За военную победу" высшей степени с денежным поощрением.

По словам жителей Балаклеи, над которыми издевались российские оккупанты, во время пыток зачастую присутствовали представители ФСБ РФ. Они давали инструкции, допрашивали и пытались следить за тем, чтобы после ухода или бегства в местах их дислокации не оставалось никаких следов, которые помогли бы их идентифицировать.

Одним из ФСБшников, который зверствовал в Балаклеи, оказался старший оперуполномоченный УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области майор Дмитрий Мелешенко. Физический документ с подписью Мелешенко журналисты также нашли на одном из предприятий в Балаклее, которое во время оккупации захватчики превратили в командный штаб.

Еще один идентифицированный российский военный преступник – сотрудник ФСБ Павел Каширский. Документы, который оказались в распоряжении журналистов, свидетельствуют о том, как он обращался с местными жителями.

Напомним, Государственное бюро расследования идентифицировали 46 российских артиллеристов, которые обстреливали Харьков. Это удалось сделать с помощью документов, которые захватчики спрятали на освобожденных территориях Харьковщины и забыли забрать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Расследователи международного волонтерского сообщества InformNapalm идентифицировали очередного оккупанта, участвующего в вооруженной агрессии против Украины на территории Запорожской области. Им оказался житель Симферополя на территории временно оккупированного Крыма Алексей Соколов.

– Правоохранители идентифицировали еще одного захватчика, причастного к военным преступлениям. Во время временной оккупации Киевской области злоумышленник пытал и грабил местных жителей.

– Расследователи идентифицировали очередного российского оккупанта, воевавшего против Украины. Путинский террорист Антон Боус недавно занимался установкой кондиционеров.

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