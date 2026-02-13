Поспешили переехать в новый дом, но погибли на вторую ночь: что известно о семье из Богодухова, в которой 'Шахед' убил отца с тремя детьми

В пятницу, 13 февраля, в селе Сковородиновка Богодуховского района Харьковской области попрощаются с отцом, бывшим военным Григорием Шикулой и его тремя маленькими детьми, которых убил российский беспилотник в ночь на 11 февраля.

Чудом выжила только жена Григория, Ольга Кривогуб, которая в ближайшее время должна родить еще одного ребенка.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Люди слышали крики отца и плач детей

В селе Сковородиновка на Харьковщине идут приготовления к похоронам. Сельсовет заказал четыре гроба – один взрослый и три маленьких. Мужчины вырыли четыре могилы для отца и его детей.

Староста села Анатолий Елисеев, пока мы говорим по телефону, отвлекается, проверяет, все ли выполнили. Рассказывает, во сколько начнется прощание во дворе дома Григория Шикулы, где будут семью отпевать, когда процессия двинется на кладбище.

"Я потом поеду проверю могилы, но они говорят, что приготовили их хорошо", – комментирует он в трубку.

Очередное преступление российских военных потрясло всю Украину. В ночь на 11 февраля в частный дом в городе Богодухове попал российский беспилотник. От взрыва здание развалилось.

Чудом взрывной волной 35-летнюю Ольгу Кривогуб, мать детей и супругу 34-летнего Григория, выбросило прямо на крышу соседнего дома. Женщина крепко спала и очнулась уже наверху.

А сам Григорий, 2-летние близнецы Владик и Иван, годовалая Мирослава оказались под завалами, на них рухнул потолок с крышей. Они еще были живы, люди слышали их крики и плач. Однако огонь очень быстро охватил разрушенное здание и забрал жизни детей с отцом.

Прослужил всего 4-5 месяцев

Эта трагедия – цепочка совпадений. Григорий и Ольга родились и росли в одном селе Сковородиновка. Оба из многодетных семей: у Григория пятеро братьев и сестер, у Ольги – шестеро.

Несколько лет назад Ольга и Григорий стали встречаться, потом жить в гражданском браке. Сначала у них родились двое мальчиков, близнецов. Григория мобилизовали в ВСУ. Прослужил он совсем немного – 4-5 месяцев. Однажды наступил на мину, получил ранение, ему ампутировали ногу. После этого его списали, он лечился. Староста вспоминает, что видел Григория в селе с костылями. Ему сделали протез, так он и передвигался.

После возвращения Григория домой в семье родилась дочь Мирослава, которой 1 января отметили один годик.

В новом доме переночевали только один раз

Семья жила в поселке Золочев, но это слишком близко к линии фронта, и недавно они перебрались в Богодухов. Тут живут родственники Ольги, и в городе проще найти работу.

Переехали они две недели назад, пожили и присмотрели для себя дом. В нем была вода, отопление, газ, все, что нужно для многодетной семьи. На днях они передали задаток за будущее жилье и уже на другой день после трагедии должны были идти к нотариусу оформлять сделку.

Ольга так хотела быстрее обустроиться в собственном доме, что уговорила Григория наконец-то перебраться туда. Тем более что 5 февраля они официально расписались, стали мужем и женой.

Первая ночь в доме прошла хорошо. А на вторую ночь сюда прилетел вражеский беспилотник, который убил детей и Григория. Ольге повезло, что спать она легла в другой комнате, поскольку в спальне было мало места.

Женщину уже выписали из больницы, говорят, что с малышом, который должен вот-вот родиться, все хорошо. За ней присматривают родственники. У Григория еще жива мама, но она слепая.