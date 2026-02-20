Повелся на большую зарплату: брат ликвидированного на войне против Украины кубинца рассказал, как тот оказался в армии Путина. Фото

28-летний кубинец Йоан Вионди Мендоса погиб во время войны в Украине после того, как попал в российскую армию. Его родные рассказали, что он поехал в Россию за обещанием высокой зарплаты и безопасной работы, но оказался на фронте, где выполнял тяжелые и опасные задачи.

Смерть Иоанна стала примером того, как Россия вербует граждан других стран, часто обманывая их и используя в боевых действиях против Украины. Рассказ его родного брата Йоана Вионди Мендосы опубликовало издание "Вот Так".

По словам брата Майкла, Йоан уехал из Кубы в январе 2024 года, надеясь заработать деньги и получить российский паспорт.

Он оставался на связи с родными, но условия на месте оказались ужасными: солдат заставляли работать на передовой, развозить еду, собирать части тел погибших и подвергаться насилию за малейшее неповиновение. Обещанные зарплата и отпуск не выплачивались, а любые попытки побега строго наказывались.

Майкл рассказывает, что Йоан мечтал переехать в США, чтобы помогать брату, который стал инвалидом из-за болезни, но из-за отсутствия средств и соблазнительного обещания большой зарплаты согласился поехать в Россию.

Вербовку проводили через знакомых и агентов, которые обещали работу на строительстве и стабильный доход.

Отмечается, что обманом в российскую армию попали сотни кубинцев, большинство из которых – выходцы из бедных регионов.

Йоан подписал контракт в Рязани 15 января 2024 года. Переводчика ему не предоставили, и первая неделя обучения проходила в суровых условиях.

Через несколько дней его отправили в оккупированную Донецкую область, где он оказался на передовой и занимался вспомогательными, но опасными задачами. В мае 2025 года Украина подтвердила его гибель.

По данным украинских проектов "Хочу жить" и "Хочу найти", иностранцев часто заманивают обманом в российскую армию. Им обещают работу без участия в боевых действиях, достойную зарплату и социальные гарантии, а на практике они оказываются на передовой и подвергаются опасности.

Среди погибших иностранцев известно о по меньшей мере 54 кубинцах, общее количество завербованных граждан Кубы может достигать от 5 до 20 тысяч.

Журналисты выяснили, что молодые кубинцы прибывали в Россию через турагентов и посредников, иногда под угрозой уголовного преследования. Некоторые из них выезжали добровольно, но большинство оказались на войне обманом. Украинские инициативы помогают родственникам отслеживать судьбу пропавших и погибших иностранцев и пытаются способствовать их возвращению в рамках обмена пленными.

Как сообщал OBOZ.UA, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали об участии северокорейских военных в войне России против Украины. Контингент армии КНДР действует на стороне агрессора, участвуя в боевых операциях и приобретая опыт ведения современной войны.

Северокорейские солдаты также осваивают беспилотные технологии и навыки артиллерийской разведки, что является одной из главных целей их участия в конфликте.

