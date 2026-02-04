Удары артиллерии и применение дронов: в ГУР раскрыли, как Россия использует контингент армии КНДР в войне против Украины

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказало об участии северокорейских военных в войне России против Украины. Контингент армии КНДР действует на стороне агрессора, участвуя в боевых операциях и приобретая опыт ведения современной войны.

Северокорейские солдаты также овладевают беспилотными технологиями и навыками артиллерийской разведки, что является одной из главных целей их участия в конфликте. Об этом сообщает ГУР МО.

По состоянию на январь 2026 года группировка армии КНДР находится в Курской области РФ и осуществляет атаки по приграничным украинским общинам.

Под командованием российских военных они ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, выполняют задачи по аэроразведке и корректируют удары РСЗО.

Одна из ключевых целей участия контингента КНДР в конфликте – научиться применять беспилотные технологии, отрабатывать современные методы ведения боевых действий и получить практические навыки, которые затем будут передаваться другим подразделениям их армии.

В рамках договоренностей между Москвой и Пхеньяном регулярно проводится ротация северокорейских военных, дислоцирующихся в Курской области.

За все время участия контингента КНДР в войне против Украины в Северную Корею уже вернулись около трех тысяч солдат. Эти военные, получив боевой опыт и навыки современного ведения войны, сейчас работают как инструкторы, передавая знания и практические умения другим подразделениям армии КНДР.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что военнослужащие Северной Кореи пока не участвуют в боях против Украины. В то же время Пхеньян продолжает предоставлять Москве боеприпасы для продолжения войны.

По данным заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого, в этом году количество предоставленных РФ боеприпасов сократилось более чем вдвое, поскольку запасы Пхеньяна исчерпались. Зато в КНДР начали массово производить FPV-дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, России не хватает рук, чтобы собирать дроны-камикадзе Shahed-16. Решить проблему Москва планирует с помощью КНДР, привлекая на предприятие в "Алабуге" более 10 тыс. северокорейских рабочих.

