'Повелся на выплаты': пленный оккупант пожаловался, что командование РФ бросило их как 'мясо' в Украине. Видео

Пленный российский оккупант из Челябинска по имени Александр Ратушнюк рассказал, что пошел на войну в надежде на крупные выплаты. По его словам, он хотел служить в оккупационной армии трактористом, но его вместе с другими отправили в штурмовики, фактически бросив на "пушечное мясо".

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Видео с рассказом пленного захватчика опубликовал украинский военный журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. На опубликованных кадрах оккупант расссказывает, что 12 августа подписал контракт с минобороны РФ, позарившись на выплаты.

По его словам, он якобы ожидал спокойной службы трактористом, но вместо этого его отправили в штурмовики.

"Не хватало денег, позарился на выплаты. 27 числа уже отбыл из Челябинска в Екатеринбург, из Екатеринбурга самолетом в Ростов. Из Ростова уже машиной меня уже увезли на полигон. В военкомате обещали, что будут смотреть, что есть права водительские, тракторные, что возьмут в инженерные войска на трактор, что нужно дороги восстанавливать, что все профессии нужны. В оконцовке попал в 74-ю отдельную штурмовую бригаду", – пожаловался он.

По его словам, он и другие оккупанты были возмущены этим, но и тогда их успокаивали, что это якобы просто необходимая для всех боевая подготовка, после которой будут учитываться "гражданские специальности".

Однако и после этой подготовки, которая длилась одну неделю, их погрузили в грузовик и отвезли на российские позиции на Авдеевский коксохимический завод.

"Командование нас кинуло как мясо, пушечное мясо", – признался захватчик.

Он также пожаловался, что штурмовиков держат в подвалах и блиндажах, словно заключенных, без должной подготовки и поддержки со стороны командования.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении украинские пограничники уничтожили 50 единиц бронетехники вместе с личным составом врага. Те оккупанты, которым удалось уцелеть, были взяты в плен.