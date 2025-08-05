'Повезли обнулять': Россия отправила своих солдат на костылях, в гипсе и с пластиной в голове в штурм на Северском направлении. Видео

На Северском направлении, где продолжаются активные боевые действия, Россия бросила в атаку по меньшей мере 14 раненых солдат, которые должны были быть списаны из армии из-за травм. Среди них – военные с тяжелыми повреждениями: нерабочие руки, титановая пластина в черепе, энцефалопатия, и даже передвигающиеся на костылях.

Это – очередное подтверждение: для российского командования солдаты – не люди. Об этом сообщили их родственники российским СМИ.

Что известно

Солдаты, среди которых Александр Круг, Алмаз Зиязов, Сергей Шнайдмиллер и Евгений Сергеев, проходили лечение в госпиталях и готовились к медицинской комиссии для списания. У них на руках были государственные награды и удостоверения ветеранов, а врачи подтверждали потребность в дальнейшем лечении или реабилитации. Однако 2 августа всех этих мужчин, несмотря на диагнозы, внезапно перевели в штурмовой отряд, выдали каски и бронежилеты и доставили на передовую.

Один захватчик не может даже держать сигарету – рука не слушается после ранения. У другого – энцефалопатия, потеря сознания, проблемы со зрением и титановые пластины в голове. Еще один должен был лечь на операцию, но оказался в штурмовой группе.

Родные захватчиков бьют тревогу. Говорят, что еще вчера их мужья были в госпитале, а сегодня – сидят в подвале и ждут отправки под обстрелы. Воинская часть, к которой они были приписаны, отрицает, что такие люди там служили. Их как будто просто "стерли".

Это еще одно доказательство того, что российское командование рассматривает своих солдат как расходный материал. Даже с тяжелыми травмами – на фронт. Даже без шансов выжить.

Что предшествовало

Большие потери российских оккупационных войск в войне с Украиной привели к новому витку "беспредела", как это называют сами оккупанты, в армии страны-агрессора. Избегая масштабной мобилизации, Кремль дал отмашку на "жесткие меры", и теперь даже инвалидов массово отправляют в мясные штурмы. В последнее время в российском сегменте Telegram появляется все больше сообщений и об исчезновении военнослужащих, у которых произошел конфликт с командирами.

Как сообщал OBOZ.UA:

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины не дали врагу продвинуться на Сумщине. Защитники из рядов "Спецподразделения Тимура" провели масштабную операцию с заходом в тыл россиян, захватом и зачисткой позиций оккупантов и последующим закреплением на них. В ходе реализации опасной миссии защитники отправили на концерт к Кобзону более восьми рот оккупантов.

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