Наличие аэрированной почвы у стратегически важного для контрнаступления города Мелитополь Запорожской области способно обеспечить лучшие темпы прорыва вражеских позиций Вооруженными Силами Украины, чем полагали западные партнеры. В приближении сезона осени и дождей специфика рельефа крайне важна, и в данном случае она играет в пользу именно Сил обороны.

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Об этом заявил сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков изданию The Financial Times. Он подчеркнул, что, в отличие от вражеской армии наши военные знают такие ключевые факторы, как местные особенности и специфика климата в конкретном районе.

"Поскольку значительная часть почвы на юге Украины остается твердой даже во время дождя, украинские войска смогут маневрировать в течение зимы. Время не обязательно ограничивающий фактор, как некоторые считают", – заметил аналитик.

Генеральный штаб ВСУ справедливо считает, что это преимущество является ключом к контрнаступлению, позволит Украине добиться небольших, но значительных успехов. При этом защитники смогут сохранить солдат личного состава.

"Песчаная почва южной Запорожской области контрастирует с богатыми черноземами, которые превращают большую часть остальной Украины в топкую трясину во время дождливых осенних месяцев", – заключил Белесков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе контрнаступления ВСУ прорвали первую линию обороны российских войск на Запорожье. Теперь у защитников появились возможности для маневров техникой и войсками.

На этом фоне офицеры 58-й общевойсковой армии РФ, которая действует в Запорожской области, связались с бывшим командующим генерал-майором Иваном Поповым и пожаловались на ухудшение их ситуации на фронте. Это последовало за новостями о прорыве ВСУ первой линии обороны оккупационных войск РФ на юге.

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