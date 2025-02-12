Повреждена инфраструктура, дома и авто: появились данные о последствиях удара РФ по Кривому Рогу. Фото и видео

Во вторник, 11 февраля армия страны-террористки России ударила ракетой по Кривому Рогу. В результате атаки повреждена инфраструктура, админздания, дома и авто.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Вечером российская армия ударила ракетой по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура, выбиты окна на АЗС, в учебном заведении, гостинице, админздании. Изувечены 3 многоквартирных дома и 33 авто", – говорится в сообщении.

Также российские оккупанты несколько раз атаковали Никопольщину – райцентр, Марганецкую и Мировскую общины. Враг обстреливал артиллерией, сбросил боеприпас с БпЛА и поцелил дроном-камикадзе. Погибших и раненых нет.

Как отметил Лысак, ночью подразделениям ПвК "Схид" удалось сбить над Днепропетровщиной 3 БПЛА.

Видео и фото с последствиями атаки противника были опубликованы в местных Telegram-каналах.

Напомним, 11 февраля российские захватчики нанесли удар по Золочеву Харьковской области. В результате атаки пострадали семь человек. Также враг атаковал Богодуховский район, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля россияне обстреляли Константиновку и Краматорск. В результате атаки поврежден частный дом. Шесть человек ранены.

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