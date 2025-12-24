Поврежденные дома и учебное заведение: полиция показала кадры первых минут после удара РФ. Видео

В ночь на 24 декабря Чернигов в очередной раз пережил атаку со стороны российской армии. Враг направил на город ударные беспилотники.

Полицейские оперативно прибыли на место обстрела и показали первые минуты после удара. Видео опубликовали в Telegram-канале Патрульная полиция Украины.

Что известно

Правоохранители рассказали, что из-за российского обстрела повреждения получили жилые дома, автомобили и учебное заведение.

"Патрульные первыми прибыли на место: эвакуировали жителей многоэтажки, вызвали другие спецслужбы, обеспечивали общественный порядок и способствовали беспрепятственному проезду спецтехники", – говорится в сообщении.

К счастью, о пострадавших не сообщалось. По состоянию на 15:00 все соответствующие службы продолжают координировано работать над устранением последствий атаки, также развернуты пункты несокрушимости.

Полицейские в очередной раз напомнили гражданам, чтобы те не пренебрегали правилами безопасности и в случае сигнала тревоги направлялись в укрытие.

Последствия вражеского удара

По информации "Суспільного", в результате взрыва здесь сгорели два автомобиля и разрушено хозяйственное сооружение частного домовладения. В близлежащих домах выбито оконное остекление, а также незначительные повреждения получило здание школы №13.

На месте действует "Пункт несокрушимости", где уже приняли заявления о повреждении имущества от десяти граждан.

Напомним, накануне, 23 декабря, российские войска тоже били по Черниговской области. В частности, ударный БпЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома в Чернигове. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. В результате атаки сообщалось о частичном обесточивании областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, когда в ночь на 8 декабря россияне устроили очередную воздушную атаку на Украину, среди прочего, взрывы раздавались в Чернигове. Тогда в городе один из вражеских дронов взорвался возле многоэтажки. В общем вражеская атака на город привела к трем пострадавшим, поврежденным авто и пожару на газопроводе.

