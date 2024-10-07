Повреждены дома и авто: на Харьковщине в результате российских атак пострадали четверо мирных жителей. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей Харьковской области регулярными обстрелами. Вечером 6 октября и в ночь на 7 число враг атаковал областной центр и несколько других населенных пунктов.

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Вследствие терактов пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Утром 7 октября около 3:30 из-за вражеских обстрелов в селе Золочев Богодуховского района поврежден автомобиль и трактор. Также российские террористы около 3 часов ночи обстреляли село Митрофановка Купянского района.

В результате вражеской атаки была повреждена жилищная инфраструктура. Ранение получила 73-летняя женщина, она доставлена ​​в больницу. По предварительным данным, россияне атаковали село из реактивных систем залпового огня "Град".

Вечером 6 октября российские войска нанесли авиационные удары по Харькову и пригородам. В Шевченковском районе горела лесная подстилка, а также повреждены автомобили. В селе Черкасская Лозовая повреждены частные домовладения. Ранения получили 50-летний мужчина, 51-летняя женщина и 16-летний парень. У несовершеннолетнего – острая реакция на стресс. Также частные домовладения получили повреждения в поселке Малая Даниловка.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими. При процессуальном руководстве окружных прокуратур г. Харькова и области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 7 октября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области. Целью путинских террористов стало местное предприятие. В результате атаки возник пожар.

Ранее сообщалось, что 7 октября защитники неба вторую ночь подряд отражали дроновую атаку РФ на Киев. В воздушном пространстве столицы они уничтожили около 15 ударных БПЛА типа Shahed. В городе обошлось без разрушений и пострадавших.

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