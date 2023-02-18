Повреждены дома, есть раненые: появились данные о последствиях ракетного удара РФ по Хмельницкому

Россия атаковала ракетами город Хмельницкий 18 февраля. В результате прилетов двое гражданских получили ранения.

Видео дня

Повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов. Об этом заявил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона.

По словам городского головы, в результате вражеской ракетной атаки повреждения получили 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, ранены.

"Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство. Есть двое раненых гражданских лиц. Ранения незначительные, жизни людей ничего не угрожает", - рассказал Симчишин.

Он назвал российские удары очередной террористической атакой. По словам мэра города, на месте прилетов работают коммунальщики и спасатели ГСЧС, устраняющие последствия ударов.

На наличии в домах жителей Хмельницкого света, воды и тепла, по словам Симчишина, очередной теракт РФ не скажется. Электроэнергию в части города отключали превентивно, во время воздушной тревоги.

По информации главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия около 9 утра в Хмельницком зафиксировано два прилета. В это время практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, войска РФ во время утренней атаки запустили 4 ракеты "Калибр" с ракетоносителей в Черном море. Две из них удалось сбить сил ПВО. В ВС ВСУ отметили, что угроза повторных ракетных атак сохраняется на всей территории нашего государства.

Новость дополняется