Повреждены емкости с топливом: появились спутниковые фото после удара по нефтебазе в Краснодарском крае
В России в Краснодарском крае в ночь на субботу произошла атака по нефтебазе. В результате были повреждены емкости с топливом.
В сети показали спутниковые фото после удара. Соответствующие снимки опубликовало Радио Свобода.
"Последствия украинского удара по Уманской нефтебазе в Краснодарском крае на спутниковом снимке", – говорится в сообщении.
Спутниковые снимки, сделанные 6 июля, подтверждают пожар на нефтебазе компании "Роснефть-Кубаннефтепродукт" у станицы Ленинградской Краснодарского края.
Согласно фотографиям, пожар повредил по меньшей мере три емкости с топливом.
Следует отметить, что в России снова пожаловались на "массированную атаку БПЛА" на Краснодарский край. Там вспыхнули мощные пожары на двух нефтебазах, также повреждена башня сотовой связи в Ейске. Российские пропагандисты соврали, что все дроны были сбиты, а пожары объяснили "падением обломков".
Как сообщал OBOZ.UA, в направлении Приморско-Ахтарского Краснодарского края РФ в ночь на 5 июля летели не только беспилотники, о сбитии которых заявляли в минобороны России, но и по меньшей мере две ракеты. В результате был поражен военный аэродром "Приморско-Ахтарск", ранен один из военнослужащих.
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