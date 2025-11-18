Повреждены перекрытия, произошел пожар: появились кадры последствий атаки РФ на здание редакции в Днепре. Фото и видео

Очередной российский обстрел Днепра повредил здание редакции "Суспільне Дніпро" и Украинского Радио. Из-за атаки в помещении вспыхнул пожар и частично разрушились перекрытия и крыша.

На момент удара сотрудников в помещении не было, поэтому никто не пострадал – сообщает "Суспільне Дніпро". Журналисты опубликовали кадры последствий атаки страны-агрессора.

Вечером 17 ноября массированный обстрел Днепра оккупантами повредил ряд гражданских зданий, в том числе жилые дома и офис редакции "Суспільне Дніпро". По состоянию на утро 18 ноября, в помещении продолжается пожар, который ликвидируют спасатели.

В результате обстрела в здании выбило окна и двери, значительные повреждения получила крыша и перекрытия.

В этом же помещении располагалась редакция "Суспільне Донбас", журналисты которой уже в третий раз теряют рабочее помещение, после захвата Луганска в 2014 году и оккупации Северодонецка в 2022-м – сообщает глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

Российский обстрел Днепра

Вечером понедельника, 17 ноября, российские "Шахеды" атаковали Днепр с разных направлений. По данным местных пабликов, на город одновременно двигалось около 40 ударных дронов.

Из-за массированного обстрела с задержкой в около 2,5 часов отправились два пассажирских поезда. Также известно, что взрывной волной выбиты несколько окон в вагонах и на вокзале; кроме того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы.

В результате атаки пострадали 59-летняя женщина и 67-летний мужчина. Повреждены частное и транспортное предприятия, админздание, станция технического обслуживания, магазины, киоски, заведение общественного питания, объекты инфраструктуры, шесть многоквартирных домов, гаражи.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 18 ноября снова терроризировала Украину ракетно-дронными атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed, а также ударили баллистическими ракетами.

Также стало известно, из-за повреждения инфраструктуры после массированных обстрелов на Харьковщине и в Днепре временно изменены маршруты пригородных поездов, а ряд рейсов дальнего следования следует с существенными задержками. Несмотря на разрушения депо, вокзала и станций, движение восстановлено, задействованы резервные тепловозы и обеспечена безопасная транспортировка пассажиров.

