Повышают боевые навыки: в ВСУ показали тренировки снайперов украинского десанта. Фото

В Вооруженных силах Украины показали, как тренируются снайперы десанта. Хотя воины уже имеют немалый боевой опыт, практические учения помогают улучшить профессиональные навыки.

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Фоторепортаж с тренировок был опубликован 22 июня на Facebook-странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. "Снайперы ДШВ повышают боевые навыки во время практических мероприятий подготовки", – говорится в публикации (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Опубликованные кадры показывают, как украинские десантники отрабатывают снайперские навыки на учениях.

"За годы боевых действий снайперы украинского десанта приобрели немалый опыт по уничтожению врагов. Вместе к победе! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!" – говорится в сообщении ДШУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ВСУ показали тренировки десантников 46-й бригады ДШВ. Военные каждый день улучшают свои навыки по защите страны.

– Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев показал видео с тренировки украинских пехотинцев по зачистке зданий от врага.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что оценивает первый этап контрнаступления ВСУ позитивно. По его словам, перед защитниками Украины стоит ряд сложных препятствий.