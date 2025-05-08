Появилась 'зеленка': в ВСУ рассказали, как смена времени года сказалась на смене тактики вражеских штурмов

Появление зеленой растительности существенно изменило ситуацию на поле боя в Украине. Теперь во время штурмов враг пытается использовать зеленые насаждения для маскировки.

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Тактика враг изменилась, в частности, в районе Часового Яра и в направлении Константиновки. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец.

По его словам, путинские войска пытаются использовать зеленые насаждения во время своих штурмовых действий, передвигаясь незаметно. Кроме того, россияне поменяли время суток для осуществления своих атак.

"Также уменьшилось передвижение в темное время суток, а увеличились утренние штурмовые действия. Стандартно малыми пехотными группами до 4 человек они пытаются перемещаться, накапливаться и проводить штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны", - сказал Запорожец.

Также военнослужащий уверен, что российские оккупанты ждут оперативно-тактических успехов на Торецком направлении для дальнейшего продвижения в направлении Константиновки. Вместе с тем разведка проинформировала, что войска РФ могут накапливать резервы на Краматорском направлении для дальнейших штурмовых действий в направлении Часового Яра.

"Очевидно, они ждут каких-то оперативных или тактических успехов на Торецком направлении для того, чтобы присоединиться к предполагаемым грядущим штурмовым действиям в направлении Константиновки", - отметил военный.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских войск на востоке и юге страны. На Донбассе в ходе наступления оккупанты имели частичный успех, однако на юге вражеские атаки были безрезультатными.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила накануне празднования россиянами 9 мая. С полуночи этого четверга оккупационные войска сбросили управляемые авиационные бомбы по Сумщине.

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