Появились данные о мужчине, которого РФ убила ракетным ударом по Одесщине: у него осталось двое детей. Фото

Вследствие ракетного удара по городу Южное Одесского района вечером 5 февраля погиб работник порта Сергей Майстренко. У мужчины осталось двое детей. Еще один человек получил ранения и в тяжелом состоянии находится в больнице.

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О гибели Сергея сообщили местные СМИ. "Во время ракетного удара погиб рабочий порта Майстренко Сергей Витальевич", – пишут паблики Южного.

Как отмечается, Сергей Майстренко был порядочным и честным человеком.

Известно, что он был участником боевых действий.

У Сергея осталось двое детей.

В городе также призвали поддержать семью погибшего мужчины переводом на карту отца и жены Сергея Майстренко.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ вечером 5 февраля нанесла ракетный удар по 11-этажной недостройке в Южном Одесского района. В прокуратуре информировали, что погиб 39-летний мужчина, второй, 19-летний, ранен. Оба в момент атаки случайно проходили рядом с домом.

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