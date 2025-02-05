Россияне атаковали Одесщину ракетой: один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии. Фото

Российская оккупационная армия вечером 5 февраля нанесла ракетный удар по жилому недостроенному дому в Одесском районе. В результате атаки погиб мужчина, еще один – в тяжелом состоянии в больнице.

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Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он также добавил, что в настоящее время на месте попадания работают экстренные службы.

Как выяснилось, обе жертвы случайно проходили рядом с домом.

Воздушная тревога в области раздалась в 17:49. Уже в 18.15 появились первые сообщения о взрыве в городе. А через десять минут дали отбой воздушной тревоги.

Городские власти о попадании в Одесском районе пока не информировали.

Как сообщал OBOZ.UA, утром и днем 5 февраля российские войска много раз атаковали Херсон и Антоновку, входящую в Херсонскую территориальную общину. Оккупанты сбрасывали взрывчатку с БпЛА на гражданских, а затем обстреляли облцентр из артиллерии – известно об одном погибшем и 17 раненых людях.

Также российские кафиры атаковали ударными дронами Кировоградщину. В Кропивницком районе работали силы ПВО. Здесь в результате падения обломков сбитых дронов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и авто, в одном из домов вспыхнул пожар.

Всего в ночь на 5 февраля Россия атаковала Украину с воздуха двумя баллистическими ракетами и более сотни дронов. Но силы ПВО уничтожили 57 вражеских БПЛА.

Ранее российский дрон на Харьковщине атаковал съемочную группу украинского телеканала. Оператор телеканала 1+1 Павел Бориско получил множественные обломочные ранения, его доставили в больницу.

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