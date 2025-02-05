В Кировоградской области в результате вражеской атаки повреждены дома и авто: произошел пожар. Фото

В ночь на 5 февраля российские войска атаковали ударными дронами Кировоградчину. В Кропивницком районе работали силы ПВО.

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В результате падения обломков сбитых дронов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и авто, в одном из домов вспыхнул пожар. Подробности о последствиях российского удара сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Силы ПВО минувшей ночью работали в Кропивницком районе Кировоградской области. Защитники не допустили прямых попаданий, однако обломки сбитых дронов при падении нанесли ущерб.

"К сожалению, не обошлось без последствий. Обломками беспилотника повреждены 4 жилых дома, 4 хозяйственных сооружения, авто и заборы. В одном из жилых домов произошел пожар. Его удалось оперативно ликвидировать. Главное – нет погибших и травмированных", – подчеркнул Райкович.

Руководитель Кировоградской ОВА также поблагодарил Вооруженные силы Украины за ежеминутную защиту жизней мирных украинцев и отражение вражеских атак.

Напомним, ночью российские "Шахеды" ударили по Харькову, в городе произошли пожары. Повреждены два нежилых здания в Салтовском и Основянском районах. В первом из них взрывной волной выбило окна в многоэтажке, во втором – в семи корпусах одного из учебных заведений. Пострадал один человек.

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