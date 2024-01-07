Появились фото общежития в Днепре, в которое в ночь на 7 января влетел вражеский дрон
В ночь на 7 января российская террористическая армия совершила атаку на Днепр с помощью беспилотников. Один из них попал в общежитие, в котором проживали 22 семьи.
Чрезвычайщикам удалось спасти шесть человек. Новые фото с места происшествия опубликовало Суспільне.
В результате удара беспилотника было зафиксировано повреждение образовательного учреждения и близлежащего общежития, двух многоэтажек и административного здания. Также были уничтожены 4 автомобиля, еще двенадцать были повреждены.
Жители домов рядом с местом поражения закрывают пленкой поврежденные окна и убирают разлетевшееся по улице стекло.
Днепрянка Владислава рассказала журналистам, что ее сестра вместе с детьми проживала в одной из квартир в соседнем доме рядом с местом, куда попал беспилотник. В этом жилище выбило все окна и двери.
"Это квартира моей сестры. Она здесь жила с детьми - дочерью и сыном, 19 и 5 лет. Сейчас их здесь нет, они за границей", – рассказала она.
На месте происшествия работают правоохранители.
Ранее сообщалось, что российские войска 7 января на протяжении нескольких часов непрерывно обстреливали Херсон. Под вражеской обстрелом оказался один из городских рынков и жилые дома херсонцев.
Как сообщал OBOZ.UA, в селе Ровно в Донецкой области, по которому 6 января российские оккупанты ударили ракетами, продолжается поисково-спасательная операция. Там спасатели изъяли из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело погибшего ребенка.
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