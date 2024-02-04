Появились фото разрушений после атаки оккупантов по жилым кварталам на Херсонщине

Армия Российской Федерации не прекращает обстрелы освобожденных населенных пунктов Херсонщины на правом берегу реки Днепр, в частности Бериславского и Херсонского районов. В течение 3 февраля оккупанты совершили 37 обстрелов региона.

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Об этом утром 4 февраля сообщила в Telegram пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области. Правоохранители фиксируют последствия прилетов в жилых кварталах.

В полиции отметили, что российские военные били по населенным пунктам, пытаясь уничтожить критически важную инфраструктуру.

За минувшие сутки (3 февраля 2024 года) ВС РФ совершили 37 обстрелов Херсонщины и выпустили более 90 снарядов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, авиации, БПЛА.

Под огнем противника находились Херсон, Инженерное, Софиевка, Чернобаевка, Садовое, Токаревка, Червоный Маяк, Змиевка и Львово.

Днем враг нанес авиаудары управляемыми бомбами по Червоному Маяку и Змиевке. Повреждены частные дома, пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты с дронов сбрасывали взрывные устройства в Софиевке. Повреждены два автомобиля.

В городе Херсон наибольшее количество повреждений жилого фонда и объектов инфраструктуры зафиксировано в Корабельном, Центральном районах и прибрежной части Днепровского района. Обстрелы повлекли за собой разрушения и пожары. Один из артиллерийских снарядов попал в газопровод, также поврежден водопровод, частные и многоэтажные дома.

За минувшие сутки полиция отреагировала на 189 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто одно производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 2 февраля российская террористическая армия выпустила по Херсонщине 218 снарядов, из которых 49 – только по областному центру. В результате атак получили ранения семь мирных жителей, среди них и один ребенок.

– Одна из пострадавших 2 февраля – 73-летняя жительница Херсона, которая в момент российского удара находилась в собственном дворе.

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