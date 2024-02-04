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Появились фото разрушений после атаки оккупантов по жилым кварталам на Херсонщине

Дарья Дурова
War
3 минуты
2,8 т.
Обстрелы Херсонской области армией РФ

Армия Российской Федерации не прекращает обстрелы освобожденных населенных пунктов Херсонщины на правом берегу реки Днепр, в частности Бериславского и Херсонского районов. В течение 3 февраля оккупанты совершили 37 обстрелов региона.

Видео дня

Об этом утром 4 февраля сообщила в Telegram пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области. Правоохранители фиксируют последствия прилетов в жилых кварталах.

В полиции отметили, что российские военные били по населенным пунктам, пытаясь уничтожить критически важную инфраструктуру.

Частный жилой дом после российского обстрела

За минувшие сутки (3 февраля 2024 года) ВС РФ совершили 37 обстрелов Херсонщины и выпустили более 90 снарядов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, авиации, БПЛА.

Последствия вражеской атаки
Последствия обстрела
Разрушения на Херсонщине
Разрушения

Под огнем противника находились Херсон, Инженерное, Софиевка, Чернобаевка, Садовое, Токаревка, Червоный Маяк, Змиевка и Львово.

Днем враг нанес авиаудары управляемыми бомбами по Червоному Маяку и Змиевке. Повреждены частные дома, пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты с дронов сбрасывали взрывные устройства в Софиевке. Повреждены два автомобиля.

Враг атакует гражданскую инфраструктуру
Атаки противника
Последствия вражеского удара

В городе Херсон наибольшее количество повреждений жилого фонда и объектов инфраструктуры зафиксировано в Корабельном, Центральном районах и прибрежной части Днепровского района. Обстрелы повлекли за собой разрушения и пожары. Один из артиллерийских снарядов попал в газопровод, также поврежден водопровод, частные и многоэтажные дома.

В Херсоне поврежден газопровод

За минувшие сутки полиция отреагировала на 189 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто одно производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Сотрудники Нацполиции документировали последствия обстрелов
Обстрелы правобережья Херсонской области
Линия боевого столкновения на Херсонщине

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 2 февраля российская террористическая армия выпустила по Херсонщине 218 снарядов, из которых 49 – только по областному центру. В результате атак получили ранения семь мирных жителей, среди них и один ребенок.

– Одна из пострадавших 2 февраля – 73-летняя жительница Херсона, которая в момент российского удара находилась в собственном дворе.

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