Появились новые сооружения: Россия расширила пусковую площадку для 'Шахедов' в Брянской области – Dnipro Osint

Под городом Навля Брянской области РФ с 2025 года действует пусковая площадка для вражеских дронов типа "Шахед". Недавно военнослужащие государства-агрессора расширили ее, построив 18 новых сооружений.

Об этом 1 октября сообщил аналитик Telegram-канала Dnipro Osint, опираясь на последние данные, в частности спутниковые фотографии местности. Автор поделился схемой размещения гаражей и стационарных пусковых установок.

Что известно о военном объекте, возведенном для войны против Украины

"На новых спутниковых снимках SAR, запрещенных к публикации, мы зафиксировали 18 новых сооружений, которые выполняют роль "гаража" для беспилотника, а также две стационарные пусковые установки", – говорится в сообщении.

Построены новые сооружения в километре от начальной зоны, где есть дорога для пусков БПЛА с автотранспорта, а также три подземных склада для боевых частей.

Отметим, что спутники, использующие технологию SAR, могут генерировать изображения со сверхвысокой детализацией независимо от погодных условий или времени суток. Датчики SAR вместо солнечных лучей используют собственные радиоволны, которые отражаются от земной поверхности и возвращаются на приемную антенну.

Пусковая площадка "Шахедов" противника на Брянщине расположена в 75 км от границы. Координаты: 52.854893001001216, 34.505797311546395

По состоянию на июль 2025 года указанный военный объект был новым, имел три бункера-склада (общим количеством более 600 единиц БЧ), а также три гаража. Стационарных ПУ там не было, то есть дроны враг запускал оттуда исключительно с автомобилей.

Как ранее писал OBOZ.UA, агент партизанского движения "Атеш" устроил диверсию на железной дороге в Чувашии (РФ). Логистика российских оккупационных войск нарушена на участке, по которому военные перевозили дроны-камикадзе типа "Шахед" с завода в Елабуге (Татарстан) в зону боевых действий.

