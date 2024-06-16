Бригада спецназначения "Азов" и бригада оперативного назначения "Буревий" провели удачное наступление в Серебрянском лесничестве. Воинам удалось продвинуться на километр вглубь и на 2 километра по фронту.

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Произошло это еще в конце апреля, и только сейчас продвижение подтвердили официально – призвав медиа не вредить преждевременным обнародованием информации. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице бригады "Азов".

"12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревий" Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве. В результате совместных действий подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий в своем направлении", – рассказали воины.

В то же время, воины призвали СМИ и граждан не распространять информацию о продвижении защитников до того, как они это подтвердят. Ведь так можно нанести значительный ущерб.

"Просим СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревий". Успех любит тишину!" – говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что Силы обороны выбили войска РФ с позиции в Серебрянском лесничестве. Также потеснить захватчиков удалось в Клещиевке. Зато оккупанты, вероятно, продвинулись вперед у Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.

Об этом 15 июня заявили аналитический канал Deep State и представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Также их заявление подтвердил заместитель командира бригады "Азов", Герой Украины Святослав "Калина" Паламарь.